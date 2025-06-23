Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Россия, вероятно, применила баллистику КНДР

В результате удара в понедельник, 23 июня, российскими ракетами и дронами по столице повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов. Еще одна ракета попала в больницу в Белой Церкви. В целом погибли по меньшей мере семь человек.

В общем враг выпустил 352 дрона, включая почти 160 "Шахедов". Также запустил 16 ракет. Часть воздушных целей удалось уничтожить силами противовоздушной обороны, однако некоторые, к сожалению, достигли целей.

По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи... И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизни, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора,

– написал президент.

В обращении президент Зеленский сравнил молчание Москвы относительно собственных преступлений с ее громкой реакцией на удары по иранской ядерной инфраструктуре.

К тому же Зеленский анонсировал свой визит в Великобританию. Там он планирует обсудить усиление совместной обороны и введение более сильного давления на Россию.

Напомним, в результате обстрела столицы известно о погибших и по меньшей мере 25 пострадавших. Среди них дети, беременная женщина и спасатели. Поисково-спасательная операция продолжается.