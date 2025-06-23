Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Володимира Зеленського. Президент зауважив, що цивілізований світ повинен зупинити терор "коаліції вбивць", до якої входять Росія, Іран і Північна Корея.

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Зеленський розповість про російський терор партнерам у Великій Британії

Чергова російська атака на Україну та її столицю показала, що Росія не прагне до миру, адже не припиняє обстріли російсько-іранськими "Шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі

На жаль, не всі ворожі цілі вдалося збити. Російські ракети завдали серйозних руйнувань у Києві, в місті загинули люди, понад 10 мешканців дістали травми.

За словами Володимира Зеленського, кожному в країнах, що розташовані поруч з Росією, Іраном та Північною Кореєю варто думати про про захист життів людей.

Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це – про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту,

– зазначив президент.

Зеленський додає, що Росія має відчувати тиск. Саме це може вдарити по Москві сильніше за ракети. Тому він знову буде домовлятися з партнерами про нові сильні кроки у вигляді санкцій проти Росії задля припинення ракетних і дронових ударів.