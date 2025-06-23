На нічний обстріл столиці відреагував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, передає 24 Канал. Він порівняв дії Росії та Ірану.

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Як відреагували в ЦПД

Уночі агресор спершу запустив на Київ ударні дрони, а згодом, ймовірно, балістичні та крилаті ракети. За словами Коваленка, між Росією та Іраном немає різниці в принципах їхніх атак.

Одна різниця – одні терористи мають ядерну зброю, якою лякають світ, а інші – не встигли зробити. Але проти Росії варто було б діяти так само, як проти Ірану,

– зазначив він.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Зокрема, від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський і Дарницький райони столиці, загинуло 6 людей.

У Шевченківському районі – пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів п'ятиповерхівки з частковим руйнуванням даху, у дворі загорілися автомобілі.

У Солом'янському районі міста ліквідували загоряння даху будівлі бізнес-центру, також виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі площею 800 квадратних метрів.