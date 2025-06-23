На ночной обстрел столицы отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал. Он сравнил действия России и Ирана.

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Как отреагировали в ЦПД

Ночью агрессор сначала запустил на Киев ударные дроны, а затем, вероятно, баллистические и крылатые ракеты. По словам Коваленко, между Россией и Ираном нет разницы в принципах их атак.

Одна разница – одни террористы имеют ядерное оружие, которым пугают мир, а другие – не успели сделать. Но против России следовало бы действовать так же, как против Ирана,

– отметил он.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

В частности, от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы столицы, погибло 6 человек.

В Шевченковском районе – повреждены перекрытия 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши, во дворе загорелись автомобили.

В Соломенском районе города ликвидировали возгорание крыши здания бизнес-центра, также возник пожар в четырехэтажном офисном здании площадью 800 квадратных метров.