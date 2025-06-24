Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. Россия нанесла очередной ракетный удар по Днепропетровской области. В результате атаки был повреждён пассажирский поезд №52 сообщением Одесса – Запорожье.

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Россияне повредили гражданский поезд

По информации пресс-службы Укрзализныци, взрывная волна задела поезд во время движения по территории Днепропетровской области, когда в регионе действовала воздушная тревога. На место оперативно прибыли спасатели и медики. Пассажиров срочно эвакуировали в укрытие.

Информация о прямом попадании ракеты в вагон не подтверждается. В ГСЧС уточнили, что, по предварительным данным, поражения поезда не было – повреждения вызвала именно взрывная волна от мощного удара в районе.

Укрзализныця уже готовит резервный состав в районе Днепра, чтобы перевезти пассажиров дальше до Запорожья. Также в компании подчеркнули, что, несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают работать круглосуточно и в самых сложных условиях.