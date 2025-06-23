Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Контекст: Россияне ударили по Белгород-Днестровскому баллистикой: под завалами могут быть люди

В каком состоянии раненые школьники в Одесской области

По данным ОВА, на момент удара в лицее было около двух десятков человек. Обучение уже закончилось, 22 июня как раз отпраздновали выпускной. Поэтому в лицее были те дети, которые, вероятно, пришли забрать вещи, помочь по хозяйству и тому подобное.

Россияне ударили ракетами по лицею, было два попадания баллистики.

12 раненых, 9 в среднем состоянии, 3 в тяжелом состоянии, среди них двое 11-классников. Один из них – чемпион Украины по боксу, который учился в этой школе,

– сообщил глава ОВА.

Спасательные работы продолжаются, поэтому еще не известно, есть ли кто-то под завалами.

К сожалению, погибли завуч и заведующий хозяйством, который занимался подготовкой лицея к новому учебному году.

Владимир Зеленский заявил, что это демонстративные удары России, а лицей почти полностью разрушен.