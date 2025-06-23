Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Одесской военной администрации Олега Кипера.

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Последствия вражеской атаки на Белгород-Днестровский

В результате обстрела оккупантов в Белгород-Днестровском разрушено учебное заведение. Россияне использовали баллистику для террора украинского города.

Под завалами могут быть люди, в том числе взрослые из преподавательского состава. Кипер объяснил, что детей в заведении во время атаки не было – они сейчас на каникулах.

Сейчас идет работа по ликвидации последствий.