Про це пише 24 Канал із посиланням на главу Одеської військової адміністрації Олега Кіпера.

Дивіться також Атака ракетами та БпЛА, під ударами "Шахедів" опинився Київ: хронологія 1216 дня війни

Наслідки ворожої атаки на Білгород-Дністровський

Унаслідок обстрілу окупантів в Білгород-Дністровському зруйновано навчальний заклад. Росіяни використали балістику для терору українського міста.

Під завалами можуть бути люди, зокрема дорослі з викладацького складу. Кіпер пояснив, що дітей у закладі під час атаки не було – вони зараз на канікулах.

Наразі триває робота з ліквідації наслідків.