05:32, 23 червня

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у соціальних мережах, що під час атаки ворога цієї ночі, 23 червня, пошкоджено один із виходів станції метро Святошин. Також пошкоджена зупинка.

Там постраждали 2 людей, їм медики допомогли на місці, минулося без госпіталізації. Ткаченко наголосив, що стиль ворога незмінний – б'ють туди, де можуть бути люди, навіть які ховаються від обстрілів.