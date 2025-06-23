Про ситуацію на фронті, воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак та інші головні новини 5 лютого – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Росія атакувала "Шахедами "і балістикою, небезпека діставалася Києва: де була тривога
Що відбулося за добу
У Києві пошкоджено вихід зі станції метро Святошин, постраждали люди
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у соціальних мережах, що під час атаки ворога цієї ночі, 23 червня, пошкоджено один із виходів станції метро Святошин. Також пошкоджена зупинка.
Там постраждали 2 людей, їм медики допомогли на місці, минулося без госпіталізації. Ткаченко наголосив, що стиль ворога незмінний – б'ють туди, де можуть бути люди, навіть які ховаються від обстрілів.
На Київщині через атаку БпЛА виникли пожежі у кількох районах, загинула людина
Постраждали й райони області. За інформацією Київської ОВА:
- У Бориспільському – пожежа у 2 приватних будинках.
- У Білоцерківському – уламки збитих цілей спричинили пожежу у приватних будинках, пошкоджено багатоквартирний будинок, зруйновано будівлю готелю, де також є медичний заклад.
- Також 4 приватні будинки та 3 автомобілі пошкоджені у Бучанському районі.
Окрім БпЛА, Київ атакували балістикою та, ймовірно, крилатими ракетами
У першому великому проміжку на столицю налітали ударні дрони ворога. Разом із цим серія дуже сильних вибухів у Києві пролунала, коли моніторингові спільноти та Київська МВА попереджали про загрозу застосування балістики.
Під час другої за ніч тривоги монітори написали, що з території Росії залетіли крилаті ракети. Повітряні сили ж вказали на швидкісні цілі, що летять з Чернігівщини курсом на Київщину, згодомі в столиці знову почули вибухи.
У Києві було чутно вибухи
Дуже багато дронів на Київ. Кияни, варто залишатися в укриттях. Ворог атакує хвилями, з різних напрямків,
– написали у КМВА.
Вже відомо, що у столиці є наслідки ударів БпЛА – влучання у будинки, території, також пожежі, падіння уламків. Кілька людей постраждали.