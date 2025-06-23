Про це заявив глава Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Контекст: Росіяни вдарили по Білгород-Дністровському балістикою: під завалами можуть бути люди
В якому стані поранені школярі на Одещині
За даними ОВА, на момент удару в ліцеї було близько двох десятків осіб. Навчання вже закінчилося, 22 червня саме відсвяткували випускний. Тож у ліцеї були ті діти, які, імовірно, прийшли забрати речі, допомогти по господарству тощо.
Росіяни вдарили ракетами по ліцею, було два влучання балістики.
12 поранених, 9 у середньому стані, 3 у важкому стані, серед них двоє 11-класників. Один із них – чемпіон України з боксу, який навчався в цій школі,
– повідомив глава ОВА.
Рятувальні роботи тривають, тож ще не відомо, чи є хтось під завалами.
На жаль, загинули завуч і завідувач господарства, який займався підготовкою ліцею до нового навчального року.
Володимир Зеленський заявив, що це демонстративні удари Росії, а ліцей майже повністю зруйнований.