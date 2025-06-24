Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Российская атака на Днепр

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога. Среди них – Днепропетровская область.

Позже там сообщили о по меньшей мере двух скоростных целях на город. Очевидцы рассказали, что в Днепре были слышны взрывы.

В Днепропетровской ОГА подтвердили атаку на город, заявив, что прозвучала серия взрывов. Информацию о последствиях уточняют. Там призвали жителей находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги.

В OSINT-сообществах пишут, что город, вероятно, был под атакой 4 баллистических ракет "Искандер-М".

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