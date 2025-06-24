Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Последствия российского обстрела

Россияне цинично ударили по Днепру 24 июня. В результате обстрела повреждено общежитие, гимназию и админздание. Кроме этого, пострадали 14 школ и детских садов, городская больница и поликлиника. Также есть значительные разрушения в частном секторе.

Сейчас известно о 1 погибшем человеке и 20 раненых.

Среди них двое детей – 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести,

– рассказали в областной администрации.

В Самаре, добавил Лысак, пока известно о 2 погибших и 3 пострадавших.

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Также в результате обстрела взрывной волной был поврежден пассажирский поезд "Одесса – Запорожье".