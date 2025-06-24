Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Смотрите также Россияне атаковали Днепр: есть жертвы, пострадавшие и разрушения
Последствия российского обстрела
Россияне цинично ударили по Днепру 24 июня. В результате обстрела повреждено общежитие, гимназию и админздание. Кроме этого, пострадали 14 школ и детских садов, городская больница и поликлиника. Также есть значительные разрушения в частном секторе.
Сейчас известно о 1 погибшем человеке и 20 раненых.
Среди них двое детей – 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести,
– рассказали в областной администрации.
В Самаре, добавил Лысак, пока известно о 2 погибших и 3 пострадавших.
Последствия российского террора Днепра: смотрите фото Днепропетровской ОГА
Также в результате обстрела взрывной волной был поврежден пассажирский поезд "Одесса – Запорожье".