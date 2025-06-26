Об этом в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, добавив, что самое главное то, что не воплотился сценарий, который прогнозировался в случае, если Иран перекроет Ормузский пролив. Тогда планировалось, что Израиль попытается поразить экономические объекты Ирана, которые обеспечивают его функционирование.

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В чем Россия могла отказать Ирану

Сейчас видна деталь вокруг ситуации на Ближнем Востоке, которая вероятнее всего никуда не исчезнет – это то, что Россия не помогла Ирану. При том, что считалась ее партнером, а глава иранского МИД Аракчи побывал в Кремле с визитом на фоне обострения конфликта с Израилем. Однако кроме словесной поддержки Москва ничем существенным Тегерану не помогла.

"Один из известных дубайских каналов отметил, что "Россия "кинула" Иран". Уже есть конспирологические теории о том, что во время визита министра иностранных дел Ирана Аракчи в Москву Тегеран просил о двух вещах: чтобы Россия временно забрала к себе его уран; чтобы Россия вернула ракеты, которые он ей давал", – рассказал Ус.

Насколько известно, Россия не согласилась ни на первый, ни на второй пункт. Ус предположил, что трагедия в Днепре может быть связана с тем, что Россия хотела быстро использовать эти ракеты, чтобы не возвращать их Тегерану.

Иран запомнит этот шаг России, это создаст очень большую трещину в отношениях между ними. Неизвестно, чем эти осложнения завершатся, потому что сейчас Иран четко понимает, что Россия ему не друг. Это будет понимать и Китай,

– подчеркнул Ус.

Союзники России осознают, что на словах она может быть дружественной для них страной, а когда доходит до реальных шагов, то может самоустраниться. Эти события на Ближнем Востоке и отсутствие помощи со стороны России Ирану, по мнению Уса, могут стоить россиянам очень многого.

Главный консультант Национального института стратегических исследований подытожил, что Россия потеряла контроль в этом регионе гораздо раньше, еще после смены режима в Сирии. Страна-агрессор была глобальным игроком именно из-за своего присутствия там и в Африке.

Сирия была логистическим путем в Африку и обеспечивать там свое пребывание Кремль мог именно из-за того, что были размещены его военные базы в Сирии. Теперь сохранять свое присутствие в Африке после потери влияния в Сирии Москве становится все сложнее.