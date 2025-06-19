Що відбувається з економікою Росії

Голова Мінекономрозвитку Росії заявив про ризики переохолодження економіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

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За цифрами у нас охолодження в економіці. Але у нас усі наші цифри – це дзеркало заднього виду. За поточними відчуттями бізнесу, ми загалом уже, здається, на межі переходу в рецесію,

– зазначив Решетніков.

На запитання журналістів про звалювання в рецесію чиновник підкреслив, що "не передбачив, що впадемо у рецесію, я сказав, що на межі, далі все залежить від наших рішень".

Своєю чергою глава російського Центробанку Ельвіра Набіулліна заявила, що багато ресурсів, які давали змогу економіці Росії зростати останніми двома роками досить високими темпами, вичерпано. Зокрема, зазначила вона, компанії зіткнулися з дефіцитом робочої сили.

Наприкінці травня Решетніков уже зазначав, що поточна ситуація вказує на ризики переохолодження економіки РФ. Водночас інфляція сповільнюється, стверджує він.

Як зменшились доходи Росії

У травні 2025 року загальні надходження до бюджету Росії від експорту газу, нафти, нафтопродуктів та вугілля скоротились на 19% у річному порівнянні. За підрахунками аналітиків, експортні доходи Росії від продажу енергоносіїв порівняно з 2022 роком впали майже вдвічі.

Морський експорт сирої нафти приносив Росії у травні 176 мільйонів євро на день – на 8% менше, ніж у квітні, і на 22% менше у річному порівнянні.

Доходи від прокачування нафти через трубопроводи складали 59 мільйонів євро у день – на 8% менше порівняно з квітнем.

Експорт газу у травні давав 101 мільйон євро на день – 51 мільйон євро за рахунок трубопроводів, 40 мільйонів євро – за рахунок СПГ.

Нафтопродукти Росія продавала у травні на рівні квітня й отримувала дохід у розмірі 101 мільйона євро щодня.

Фізично обсяги поставки російської сирої нафти морем у травні збільшилися на 4%, однак через падіння цін на марку Urals виручка значно скоротилась.