Як тане Фонд нацдобробуту

Деградація російської економіки поглиблюється на тлі затяжної війни проти України та багаторівневих західних санкцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

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Станом на початок липня 2022 року обсяг ліквідної частини Фонду нацдобробуту сягав 145 мільярдів доларів, у вже у липні 2023-го, цей показник зменшився до 78 мільярдів доларів. На 1 травня 2025 року резерви становили 39 мільярдів доларів, отже з початку повномасштабної війни падіння відбулося майже вчетверо.

Основне джерело надходжень до Фонду – експорт нафти, який залишається під тиском. Прогнозується, що у 2025 році середня ціна на нафту марки Brent становитиме 64 долари за барель, а в 2026 – 60 доларів . Для Росії, чий бюджет наповнюється за рахунок нафтогазових доходів, така динаміка створює критичні ризики.

Які проблеми чекають на росіян

Проблеми вже відображаються у ключових секторах. Так, проєкти державної корпорації "Росатом", заплановані на 2025 рік, залишаються недофінансованими на 80%. Натомість у вітчизняної залізниці фіксується падіння обсягів перевезень, у видобувній, металургійній та будівельній сферах – спад виробництва, російські корпорації масово призупиняють виплату дивідендів. Усе це свідчить про масштабні бюджетні обмеження і втрату фінансової маневреності навіть у стратегічних галузях.

Попри це, Москва продовжує публічно демонструвати впевненість у стабільності економіки. Однак підконтрольна державі пропаганда, яка приховує реальні масштаби економічного спаду, не змінює фактів: ресурсна модель російської економіки втрачає ефективність,

– повідомляють у розвідці.

За умови збереження нинішніх обмежень і посилення санкцій Росія ризикує втратити останні залишки фінансової подушки у вигляді Фонду нацдобробуту вже в 2026 році.