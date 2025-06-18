Як зменшились доходи Росії від експорту нафти та газу

У травні 2025 року загальні надходження до бюджету Росії від експорту природного газу, нафти, нафтопродуктів та вугілля скоротились на 19% у річному порівнянні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр дослідження енергетики та чистого повітря (CREA).

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За підрахунками аналітиків, експортні доходи Росії від продажу енергоносіїв порівняно з 2022 роком впали майже вдвічі.

Морський експорт сирої нафти приносив Росії у травні 176 мільйонів євро на день – на 8% менше, ніж у квітні, і на 22% менше у річному порівнянні.

Доходи від прокачування нафти через трубопроводи складали 59 мільйонів євро у день – на 8% менше порівняно з квітнем.

Експорт газу у травні давав 101 мільйон євро на день – 51 мільйон євро за рахунок трубопроводів, 40 мільйонів євро – за рахунок СПГ.

Нафтопродукти Росія продавала у травні на рівні квітня й отримувала дохід у розмірі 101 мільйона євро щодня.

Важливо! Фізично обсяги поставки російської сирої нафти морем у травні збільшилися на 4%, однак через падіння цін на марку Urals виручка значно скоротилась.

Хто продовжує купувати російські енергоносії

Головні напрямки експорту енергоносіїв з Росії не змінилися у травні. Як і раніше, найбільше купує Китай. Експортні доходи Росії склали:

від Китаю – 5,7 мільярда євро на місяць, в основному від продажу нафти;

від Індії – 4,2 мільярда євро на місяць;

від Туреччини – 1,8 мільярда євро, переважно від експорту нафтопродуктів.

від Євросоюзу – 1 мільярд євро (70% – поставки газу і ще 30% – експорт нафти, яку транспортують в Угорщину та Словаччину трубопроводом Дружба).

Варто знати! Аналітики CREA вважають, що зниження цінової стелі на російську нафту, що транспортується морем, з 60 до 45 доларів за барель може скоротити доходи Росії ще на 27% в місяць, тобто на 2,7 мільярда євро.