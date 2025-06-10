Які збитки несуть нафтогазові компанії Росії

Одна з найбільших нафтогазових компаній Росії "Сургутнефтегаз" у I кварталі 2025 року отримала рекордний збиток у розмірі 439,7 мільярда рублів (5,55 мільярда доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Дивіться також На тлі санкцій: найбільший виробник алмазів у Росії втратив частку в родовищі

Ще у I кварталі минулого року "Сургутнефтегаз" мала прибуток у розмірі 268,5 мільярда рублів, або 3,39 мільярда доларів.

Однак на початку 2025 року проти компанії ввели західні санкції, які обвалили її доходи.

Через мільярдні збитки "Сургутнефтегаз" була змушена звільнити майже 3 000 своїх працівників.

Важливо! "Сургутнефтегаз" – одна з чотирьох найбільших газових компаній Росії за обсягами видобутку. Розслідувачі вважають, що її фактично контролює оточення Путіна, а він сам може мати певні активи компанії.

Чому збитки нафтових компаній б’ють по Путіну

Видобуток і експорт нафти – головний спосіб для Росії наповнити свій бюджет. Однак санкції та кризові явища в економіці Росії завдають нафтогазовій галузі серйозних проблем. У підсумку:

Рекордні збитки нафтогазових компаній призводять до відчутного падіння доходів російського бюджету.

Відсутність коштів ускладнює для Путіна фінансування війни в Україні.

Небажання Росії завершувати війну має руйнівний вплив навіть на найприбутковіші галузі російської економіки,

– наголошує ЦПД.

Варто знати! Через різке падіння доходів плановий дефіцит Росії на 2025 рік вже збільшили більш ніж утричі – з 1,17 до 3,8 трильйона рублів.