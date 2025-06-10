Какие убытки несут нефтегазовые компании России

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний России "Сургутнефтегаз" в I квартале 2025 года получила рекордный убыток в размере 439,7 миллиарда рублей (5,55 миллиарда долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Еще в I квартале прошлого года "Сургутнефтегаз" имела прибыль в размере 268,5 миллиарда рублей, или 3,39 миллиарда долларов.

Однако в начале 2025 года против компании ввели западные санкции, которые обвалили ее доходы.

Из-за миллиардных убытков "Сургутнефтегаз" была вынуждена уволить почти 3 000 своих работников.

Важно! "Сургутнефтегаз" – одна из четырех крупнейших газовых компаний России по объемам добычи. Расследователи считают, что ее фактически контролирует окружение Путина, а он сам может иметь определенные активы компании.

Почему убытки нефтяных компаний бьют по Путину

Добыча и экспорт нефти – главный способ для России наполнить свой бюджет. Однако санкции и кризисные явления в экономике России наносят нефтегазовой отрасли серьезные проблемы. В итоге:

Рекордные убытки нефтегазовых компаний приводят к ощутимому падению доходов российского бюджета.

Отсутствие средств усложняет для Путина финансирование войны в Украине.

Нежелание России завершать войну имеет разрушительное влияние даже на самые прибыльные отрасли российской экономики,

– отмечает ЦПИ.

Стоит знать! Из-за резкого падения доходов плановый дефицит России на 2025 год уже увеличили более чем втрое – с 1,17 до 3,8 триллиона рублей.