Ситуация развивается очень динамично, поэтому трудно сказать, проголосуют ли за законопроект. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, объяснив, что обстоятельства влияют на мнение президента США.

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Могут ли принять серьезные санкции

Понятно, что Россия ведет себя деструктивно во время мирных переговоров. Дональд Трамп вынужден как-то реагировать. После того, как он назвал Владимира Путина сумасшедшим, обвинил в обстреле мирных городов – ситуация может измениться. Его решительные заявления положительно повлияли на рейтинг.

Я думаю, что в Белом доме на это отреагировали. Учитывая новые обстоятельства, решение по санкциям могут принять после второго тура переговоров в Стамбуле. Украина будет вынуждена туда поехать, ведь не может игнорировать позицию США,

– добавил политолог.

Однако, если россияне снова покажут, что не хотят ничего решать, тогда Трамп может инициировать санкционный пакет. Следующий вопрос заключается в том, будут ли эти ограничения ощутимыми для страны-агрессора. Сенатор Линдси Грэм прилетал в Киев. Вероятно, ему показали болезненные места России, куда следовало бы направить санкции.

Впрочем не стоит надеяться, что президент США поддержит тот пакет, который анонсировали ранее. Там говорилось об огромных вторичные санкции для России. Скорее всего, Линдси Грэм выполняет функцию запугивания для страны-агрессора, которая должна понять, что серьезные ограничения все-таки возможны.

"Если вместе с Украиной удастся наработать параллельный пакет, который не будет настолько жесткий как первый, но все равно действенным – Трамп может его принять. Уничтожит ли он экономику России? Думаю, нет", – подчеркнул Алексей Буряченко.

Но даже такой санкционный пакет может стать стимулом для России эффективнее договариваться о мире. Ведь сейчас любые договоренности Кремль игнорирует.