Ситуація розвивається дуже динамічно, тому важко сказати, чи проголосують за законопроєкт. Про це 24 Каналу розповів політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, пояснивши, що обставини впливають на думку президента США.

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Чи можуть ухвалити серйозні санкції

Зрозуміло, що Росія поводиться деструктивно під час мирних переговорів. Дональд Трамп змушений якось реагувати. Після того, як він назвав Владіміра Путіна божевільним, звинуватив в обстрілі мирних міст – ситуація може змінитися. Його рішучі заяви позитивно вплинули на рейтинг.

Я думаю, що в Білому домі на це відреагували. Враховуючи нові обставини, рішення щодо санкцій можуть ухвалити після другого туру переговорів у Стамбулі. Україна буде змушена туди поїхати, адже не може ігнорувати позицію США,

– додав політолог.

Однак, якщо росіяни знову покажуть, що не хочуть нічого вирішувати, тоді Трамп може ініціювати санкційний пакет. Наступне питання полягає в тому, чи будуть ці обмеження відчутними для країни-агресорки. Сенатор Ліндсі Грем прилітав до Києва. Ймовірно, йому показали болючі місця Росії, куди варто було б спрямувати санкції.

Втім не варто сподіватися, що президент США підтримає той пакет, який анонсували раніше. Там мовилось про величезні вторинні санкції для Росії. Скоріш за все, Ліндсі Грем виконує функцію залякування для країни-агресорки, яка має зрозуміти, що серйозні обмеження все-таки можливі.

"Якщо разом з Україною вдасться напрацювати паралельний пакет, який не буде настільки жорсткий як перший, але все одно дієвим – Трамп може його прийняти. Чи знищить він економіку Росії? Думаю, ні", – підкреслив Олексій Буряченко.

Але навіть такий санкційний пакет може стати стимулом для Росії ефективніше домовлятися про мир. Адже зараз будь-які домовленості Кремль ігнорує.