Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що Трамп думає про посилення санкцій проти Росії

Так, відповідаючи на питання журналістів, президент США Дональд заявив, що не знає, чи підтримає законопроєкт про посилення санкцій проти Росії.

Я не знаю. Я мушу його побачити. Погляну на нього,

– сказав американський президент.

До слова, президент Володимир Зеленський після зустрічі з Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем розповів, що 82 американських сенатори підтримують законопроєкт про 500% мит на російську нафту.

Після масованих ударів по Україні Трамп запевнив, що "абсолютно точно розглядає" можливість посилення антиросійських санкцій. Проте вже за кілька днів він знову послабив риторику. Президент США заявив, що хоче цього робити – мовляв, аби не "нашкодити" укладанню потенційної мирної угоди між Україною та Росією.

"Я набагато жорсткіший, ніж люди, про яких ви кажете, але ви повинні знати, коли це використовувати. Якщо я думаю, що це нашкодить угоді", – переконує президент США.