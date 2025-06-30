Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков публично заявил, что даже очередной санкционный пакет Евросоюза не заставит Россию садиться за стол переговоров. По его словам, Кремль будет реагировать на новые ограничения, считая их давлением, которое невозможно навязать силой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Welt.

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Он утверждает, что "лишь логика и аргументы" могут стать основанием для переговоров, но не экономическое или политическое давление.

По словам Пескова, Москва сформировала определенную устойчивость к западным ограничениям и способна минимизировать их последствия. При этом Кремль считает санкции "незаконными". наносит ущерб также европейской экономике. По словам представителя Кремля, запланированный 18 пакет санкций ЕС не приведет к прекращению агрессивной войны России против Украины.

Москва неоднократно заявляет, что сам ЕС терпит еще больший ущерб из-за санкций, например, отказываясь от российского сырья.

Еврокомиссия 10 июня предложила 18 пакет санкций против России, сосредоточенный на сокращении энергетических доходов Москвы и ограничениях для военно-промышленного комплекса.

В то же время не все члены ЕС поддерживают более жесткие меры против Кремля. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций, ведь опасается последствий для энергетической безопасности страны после 2027 года.

Он настаивает, что санкционная политика должна учитывать реалии стран Центральной Европы, которые значительно зависимы от российских энергоносителей.