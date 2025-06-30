Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков публічно заявив, що навіть черговий санкційний пакет Євросоюзу не змусить Росію сідати за стіл переговорів. За його словами, Кремль реагуватиме на нові обмеження, вважаючи їх тиском, який "неможливо нав'язати силою". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Die Welt.

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Росія відкидає примус до переговорів

Дмитро Пєсков наголосив, що Захід не змусить Росію погодитися на припинення війни проти України. Він стверджує, що "лише логіка й аргументи" можуть стати підставою для переговорів, але не економічний чи політичний тиск.

За словами Пєскова, Москва сформувала певну стійкість до західних обмежень і здатна мінімізувати їхні наслідки. При цьому Кремль вважає санкції "незаконними". Російський речник запевнив, що новий пакет санкцій, який планує ухвалити ЄС, не матиме вирішального впливу. Він пригрозив, що Москва "реагуватиме відповідно", і заявив, що санкції є "палицею з двома кінцями", яка завдає шкоди також європейській економіці. За словами представника Кремля, запланований 18 пакет санкцій ЄС не призведе до припинення агресивної війни Росії проти України.

Москва неодноразово заявляє, що сам ЄС зазнає ще більших збитків через санкції, наприклад, відмовляючись від російської сировини.

Єврокомісія 10 червня запропонувала 18-й пакет санкцій проти Росії, зосереджений на скороченні енергетичних доходів Москви та обмеженнях для військово-промислового комплексу.

Водночас не всі члени ЄС підтримують жорсткіші заходи проти Кремля. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не голосуватиме за новий пакет санкцій, адже побоюється наслідків для енергетичної безпеки країни після 2027 року. Крім Словаччини, Угорщина також висловила заперечення проти повного припинення імпорту російських енергоносіїв.

Фіцо вказав, що його країна не підтримає санкції без гарантій стабільних постачань газу. Він наполягає, що санкційна політика має враховувати реалії країн Центральної Європи, які значно залежні від російських енергоносіїв.