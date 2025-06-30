Дослідник геостратегії, засновник Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецький в етері 24 Каналу висловив думку, що на це і сподівається Росія.

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Росія вважає 5 статтю договору НАТО недієвою

Зі слів Магалецього, тактика Кремля полягає у тому, аби заспокоювати зараз, що типу в неї є обмеження в бюджеті. Голова російського Центробанку Набіулліна заявляє, що Росія ледь не на межі дефолту, а внутрішні резерви вичерпані, тож економіка скоро впаде.

Однак росіяни, як наголосив дослідник геостратегії, прекрасно знають, що таке стратегія війни, будь-які заяви російських офіційних осіб – це не емоції, вони продумані та є частиною загального плану. Коли Росія каже, як в неї все погано, це, на його думку, ймовірніше далеко не так.

Росія готується до війни з державами НАТО системно. Ба більше, росіяни розуміють, що для них це безпрограшна ставка,

– озвучив Магалецький.

На його погляд, вони вважають, що 5 стаття договору НАТО не спрацює й інші держави не підтримають, наприклад, Естонію, Латвію чи Литву в разі нападу на них. Тоді, з його слів, Росія могла б знищити Альянс, окупувати держави, втілити мрію Путіна – відновити російську імперію в її максимальних кордонах.

"Якщо в Росії нічого не вийде і вона отримає швидку відповідь, то використає це як елемент торгу щодо війни в Україні чи санкцій. Росіяни можуть, наприклад, сказати, що припиняють атакувати Нарву, Таллінн чи Вільнюс в обмін на зняття з них санкцій чи виведення за дужки того, що відбувається в Україні", – припустив Магалецький.

Як може вчинити Росія

Засновник Free Nations PostRussia Forum вважає, що цілком можливо, що діапазон атаки, яку Росія може здійснити стосовно країн НАТО менший, ніж п'ять років. Він також зауважив на тому, що атака може бути як відкритою, як це було 24 лютого 2022 року щодо України, так і може програтися сценарій, який росіяни втілили у лютому 2014 року.

Тоді в Криму з'явились "зелені чоловічки", Росія спочатку заявляла, що не мала відношення до цього, проте згодом Путін офіційно озвучив, що це були його війська та вручив медалі за окупацію Криму.

"Війна в Європі вже триває, не тільки в Україні (вона кінетична), проти держав НАТО Росія воює інформаційними атаками, диверсіями. Ми знаємо про підірвані у 2014 році в Чехії військові склади, намагання вбити голову концерну Rheinmetall в Німеччині, вербування людей з українськими паспортами для здійснення диверсій в Європі", – зазначив Магалецький.

Чи зможе Росія перевести цю війну у таку, яка сьогодні відбувається в Україні, питання відкрите. Члени НАТО, такі як країни Балтії, Скандинавії, загрозу розуміють дуже тверезо, але, як наголосив Магалецький, є інші члени Альянсу, які розташовані якомога далі від російських кордонів і вважають, що з Москвою можна домовитись, що вона не піде на цю авантюру, тому й гальмують. Кремль, з його слів, цим користується.

Тому, як підсумував засновник Free Nations PostRussia Forum, сьогодні дуже важливим є питання, чи зможе Північна та Центральна Європа переконати Західну Європу і США в тому, що загроза з боку Росії є реальною, а в певних аспектах, з його слів – невідворотною.