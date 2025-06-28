Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація зі зброєю та технікою у Росії

За інформацією Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, у період з квітня по травень 2025 року промислове виробництво Росії зросло на 2,6%. Переважно це зумовлено "різким" приростом у військові сфері.

Центр повідомив, що щомісячний темп виробництва у Росії зріс:

літаків – на 16,9% у травні порівняно з квітнем 2025 року та в 1,6 раза перевищує щомісячні темпи виробництва Росії у 2024 році.

військово-морські та авіаційні виробничі потужності – на 16% у період з лютого по травень 2025 року.

суднобудування та виробництва літаків – Росія намагається розширити свої потужності, що є середньостроковими та довгостроковими зусиллями.

В ISW вважають, що це є частиною зусиль Росії щодо реструктуризації та відновлення збройних сил у рамках підготовки до довгострокового конфлікту з НАТО.

Супутникові знімки окремих російських заводів з ремонту бронетехніки свідчать про нарощування Росією виробництва бойових машин піхоти (БМП). Зараз Росія здатна виготовляти та ремонтувати більше БМП, ніж раніше.