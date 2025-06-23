Чому Угорщина та Словаччина проти санкцій

Угорщина та Словаччина завадили ухваленню санкційного пакета, повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

Дивіться також Орбан ризикує втратити владу в Угорщині навесні 2026 року, – Bloomberg

Він заявив, що його країна більше не готова допомагати Україні. Це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.

Ми не дозволимо відправляти гроші угорців в Україну. Ми не готові сприяти жодній новій фінансовій підтримці, жодним новим постачанням зброї, жодним новим військовим операціям,

– наголосив Сіярто.

Він сказав, що Угорщина продовжуватиме відстоювати свої національні інтереси незалежно від тиску з боку Брюсселя.

План відмови від російського палива

ЄС зобов’язався відмовитися від російських викопних видів палива до 2027 року. Постачання російського трубопровідного газу зменшилися з 2022 року. Але ЄС минулого року збільшив імпорт російського зрідженого природного газу, і на 2024 рік на Росію припадало 19% загального постачання газу та СПГ до Євросоюзу.

Єврокомісія не вказала, які саме інструменти вона планує запропонувати для прискорення відмови від російської енергії. Водночас аналітики брюссельського аналітичного центру Bruegel запропонували запровадити тарифи на імпорт російського газу.

ЄС заявив, що розглядатиме можливість купівлі більшої кількості СПГ зі США. Водночас Трамп зазначив, що продаж енергії до Європи буде ключовим напрямком його адміністрації в спробах усунути торговельний дефіцит із ЄС.

Американський СПГ допоміг заповнити нестачу російського постачання в Європі під час енергетичної кризи 2022 року. Торік США стали третім за величиною постачальником газу до Європи після Росії та Норвегії, яка є головним постачальником.