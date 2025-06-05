Як ЄС планує відмовитися від імпорту російського газу

Єврокомісія 17 червня оголосить план із запровадження нульової квоти на імпорт російського газу. Також заходи передбачають відмову від російської нафти та обмеження нових контрактів на постачання урану й інших ядерних матеріалів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Нульова квота на газ дозволить покупцям російського газу в Європі посилатися на форс-мажорні обставини, щоб розірвати існуючі контракти з постачальниками в Росії. Таким чином, європейські компанії зможуть уникнути штрафних санкцій.

Діятиме нульова квота на території всіх країн ЄС.

Європейські чиновники очікують, що нульова квота буде більш дієвою за санкції проти Росії.

Важливо! Поки що Європа, як і раніше, отримує газ з Росії, зокрема через проєкт "Ямал LNG". Завод має довгострокові контракти з французькою компанією TotalEnergy, іспанською Naturgy Energy та німецькою SEFE.

Як Єврокомісія хоче обійти вето Угорщини та Словаччини

Щоб пропозиція Єврокомісії набула чинності у всіх 27 країнах ЄС, документ має отримати підтримку кваліфікованої більшості національних урядів і бути схвалений більшістю в Європейському парламенті.

У такий спосіб Єврокомісія хоче обійти вето Угорщини та Словаччини, які все ще виступають за поставки газу, нафти та урану з Росії.

Якщо рішення підтримає кваліфікована більшість, згода цих двох країн буде не потрібна.

Варто знати! Ухвалення рішення кваліфікованою більшістю широко застосовується в торгівельній політиці ЄС і може використовуватися в енергетичній сфері для гарантування безпеки постачання енергоносіїв.