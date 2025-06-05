Как ЕС планирует отказаться от импорта российского газа
Еврокомиссия 17 июня объявит план по введению нулевой квоты на импорт российского газа. Также меры предусматривают отказ от российской нефти и ограничения новых контрактов на поставку урана и других ядерных материалов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Нулевая квота на газ позволит покупателям российского газа в Европе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, чтобы разорвать существующие контракты с поставщиками в России. Таким образом, европейские компании смогут избежать штрафных санкций.
- Будет действовать нулевая квота на территории всех стран ЕС.
- Европейские чиновники ожидают, что нулевая квота будет более действенной, чем санкции против России.
Важно! Пока Европа, по-прежнему, получает газ из России, в частности через проект "Ямал LNG". Завод имеет долгосрочные контракты с французской компанией TotalEnergy, испанской Naturgy Energy и немецкой SEFE.
Как Еврокомиссия хочет обойти вето Венгрии и Словакии
Чтобы предложение Еврокомиссии вступило в силу во всех 27 странах ЕС, документ должен получить поддержку квалифицированного большинства национальных правительств и быть одобрен большинством в Европейском парламенте.
- Таким образом Еврокомиссия хочет обойти вето Венгрии и Словакии, которые все еще выступают за поставки газа, нефти и урана из России.
- Если решение поддержит квалифицированное большинство, согласие этих двух стран будет не нужно.
Стоит знать! Принятие решения квалифицированным большинством широко применяется в торговой политике ЕС и может использоваться в энергетической сфере для обеспечения безопасности поставок энергоносителей.