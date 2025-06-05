Как ЕС планирует отказаться от импорта российского газа

Еврокомиссия 17 июня объявит план по введению нулевой квоты на импорт российского газа. Также меры предусматривают отказ от российской нефти и ограничения новых контрактов на поставку урана и других ядерных материалов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Нулевая квота на газ позволит покупателям российского газа в Европе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, чтобы разорвать существующие контракты с поставщиками в России. Таким образом, европейские компании смогут избежать штрафных санкций.

Будет действовать нулевая квота на территории всех стран ЕС.

Европейские чиновники ожидают, что нулевая квота будет более действенной, чем санкции против России.

Важно! Пока Европа, по-прежнему, получает газ из России, в частности через проект "Ямал LNG". Завод имеет долгосрочные контракты с французской компанией TotalEnergy, испанской Naturgy Energy и немецкой SEFE.

Как Еврокомиссия хочет обойти вето Венгрии и Словакии

Чтобы предложение Еврокомиссии вступило в силу во всех 27 странах ЕС, документ должен получить поддержку квалифицированного большинства национальных правительств и быть одобрен большинством в Европейском парламенте.

Таким образом Еврокомиссия хочет обойти вето Венгрии и Словакии, которые все еще выступают за поставки газа, нефти и урана из России.

Если решение поддержит квалифицированное большинство, согласие этих двух стран будет не нужно.

Стоит знать! Принятие решения квалифицированным большинством широко применяется в торговой политике ЕС и может использоваться в энергетической сфере для обеспечения безопасности поставок энергоносителей.