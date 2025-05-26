Россия и Сербия продлили соглашение о поставках газа

Таким образом Сербия получит поставки шести миллионов кубометров по цене 290 евро за тысячу кубометров, пишет 24 Канал со ссылкой на RTS.

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Газ для домохозяйств точно не подорожает, а предприятия могут ожидать даже более выгодную цену. Такое заявление сделал директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович.

Действующее газовое соглашение по поставкам российского газа в Сербию истекает на этой неделе, но в пятницу было подписано приложение к контракту, который будет действовать до конца сентября,

– говорится в материале.

Это означает, что страна сможет заполнить хранилища в Венгрии и "Банатском дворе". А это даст возможность провести означает хорошую подготовку к зиме.

Мы хотим достичь стабильных поставок в восемь миллионов кубометров в сутки и еще четыре миллиона как резерв, но возникают логистические трудности, ведь все пытаются закупать из одних и тех же источников. Эти четыре миллиона мы получим по лучшей цене, но придется участвовать в аукционах,

– объяснил Душан Баятович.

Заметьте! Директор "Сербиягаза" отметил, что все публичные спекуляции о возможных проблемах являются ложными и подчеркнул, что ситуация полностью контролируемая и газа хватит.