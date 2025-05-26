Росія та Сербія продовжили угоду про постачання газу

Таким чином Сербія отримає постачання шести мільйонів кубометрів за ціною 290 євро за тисячу кубометрів, пише 24 Канал з посиланням на RTS.

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Газ для домогосподарств точно не подорожчає, а підприємства можуть очікувати навіть вигіднішу ціну. Таку заяву зробив директор компанії "Сербіягаз" Душан Баятович.

Чинна газова угода щодо постачання російського газу до Сербії спливає цього тижня, але в п’ятницю було підписано додаток до контракту, який буде чинним до кінця вересня,

– йдеться у матеріалі.

Це означає, що країна зможе заповнити сховища в Угорщині та "Банатському дворі". А це надасть можливість провести означає хорошу підготовку до зими.

Ми хочемо досягти стабільного постачання у вісім мільйонів кубометрів на добу та ще чотири мільйони як резерв, але виникають логістичні труднощі, адже всі намагаються закуповувати з одних і тих самих джерел. Ці чотири мільйони ми отримаємо за найкращою ціною, але доведеться брати участь в аукціонах,

– пояснив Душан Баятович.

Зауважте! Директор "Сербіягазу" наголосив, що всі публічні спекуляції про можливі проблеми є неправдивими та підкреслив, що ситуація повністю контрольована і газу вистачить.