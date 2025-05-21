Як Європа може відмовитися від російського газу

Раніше Євросоюз уникав рішень щодо санкцій стосовно імпорту російського газу внаслідок дій Угорщини та Словаччини, однак зараз можуть запропонувати ввести квоти для загальноєвропейської заборони на імпорт російського газу до кінця 2027 року, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Нагадуємо! На частку російського газу припадає майже 5 частина європейського попиту. Кремль використовує доходи з продажу газу для фінансування війни проти України.

Таким чином, рішення щодо введення квот має надати компаніям правову основу для розірвання довгострокових контрактів на закупівлю.

Квоти повинні будуть застосовуватися в усіх країнах-членах. Очікується, що їхня ефективність буде на рівні з ефективністю санкцій проти Росії.

Для набрання квотою чинності в усьому блоці, яка буде запропонована у червні, буде потрібна підтримка кваліфікованої більшості.

Згідно з двоетапної дорожньої карти, яка була ухвалена цього місяця, Єврокомісія може спочатку заборонити всі нові контракти та припинити наявні угоди на спотовому ринку (це третина поставок російського газу), а довгострокові контракти будуть поступово скасовані до кінця 2027 року.

Водночас скорочення залежності від російського газу дасть можливість американським постачальникам постачати більше СПГ до Європи.

Що буде після ухвалення рішення про квоти

Після ухвалення нульова квота на імпорт російського газу буде введена національною владою. Крім того, за словами заступника міністра охорони навколишнього середовища Польщі, значна більшість країн підтримують план поетапної відмови від російського газу.