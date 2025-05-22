Сколько Евросоюз заплатил России в 2024 году за газ и нефть

В течение прошлого года Россия заработала 23 миллиарда евро на экспорте энергоносителей в Евросоюз. Об этом во время дебатов в Европарламенте рассказал еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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По словам Йоргенсена, до 2022 года половина угля, который импортировали страны Евросоюза, поступала из России. Сейчас от этих поставок удалось отказаться полностью. Однако Европа до сих пор покупает российскую нефть и газ, хотя и значительно меньше.

Доля нефти снизилась с 27% до 3%. По газу: с 45% газа, поступавшего из России в 2022-м, до 13% сегодня. Впрочем, прошлом году мы все равно заплатили России 23 миллиарда евро за импорт энергоносителей,

– объяснил Йоргенсен.

Как Евросоюз хочет отказаться от российских энергоносителей

Сейчас Евросоюз хочет постепенно отказаться от российского газа до 2027 года, а от всех других энергоносителей России – до 2030 года. Еврокомиссия работает над тем, как воплотить этот план в жизнь.

Наша цель – минимизировать негативное влияние на цены на энергоносители, стабилизировать энергетические рынки и обеспечить правовую определенность. Поэтому мы будем двигаться вперед шаг за шагом,

– объяснил Йоргенсен.

По словам комиссара по энергетике, Еврокомиссия готовит новые правила, которые позволят отслеживать российский газ на европейских рынках. А страны Евросоюза должны также подать свои собственные национальные планы отказа от импорта источников энергии из России. Первые предложения Еврокомиссия ожидает получить уже в этом году.

Кроме того, Евросоюз усилит контроль над нелегальной нефтью, которая попадает в страны блока через "теневой флот" России.

Важно! Это решение должны стать частью большого плана Евросоюза, который призван кардинально изменить торговые отношения с Россией из-за рисков безопасности с ее стороны.