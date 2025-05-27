Сколько Европа платит России за топливо

Стоимость импорта российского ископаемого топлива в ЕС в течение 2024 года достигла 21,9 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на CREA.

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Обратите внимание! С начала полномасштабной войны в Украине, Россия заработала на экспорте ископаемого топлива на мировом рынке примерно 847 миллиардов евро.

Примечательно, что импорт российского за третий год вторжения превысил 18,7 миллиарда евро финансовой помощи, которую они прислали Украине в 2024 году,

– отмечает CREA.

Укрепляется и влияние России на новых рынках. Больше всего российское ископаемое топливо в 2024 году покупали:

Китай – на общую сумму 78 миллиардов евро;

Индия – 49 миллиардов евро;

Турция – 34 миллиарда евро.

Интересно, что в 2024 году стоимость импорта российского ископаемого топлива в годовом исчислении выросла на 8% для Индии, и на 6% для Турции.

Почему Европа до сих пор покупает топливо у России

Европа уменьшает свою энергозависимость от России. По словам еврокомиссара Дэна Йоргенсена, это происходит постепенно.

Дэн Йоргенсен Еврокомиссар по энергетике До 2022 года половина угля, который мы импортировали в ЕС, был российским. Мы полностью прекратили импорт. Доля нефти снизилась с 27% до 3%. И, наконец, по газу: с 45% нашего газа, поступавшего из России в 2022, до 13% сегодня.

Как говорит Йоргенсен, ЕС выведет российский газ с рынков ЕС до 2027 года. Отказ от других источников энергии должен состояться до 2030 года.

Наша цель – минимизировать негативное влияние на цены на энергоносители, стабилизировать энергетические рынки и обеспечить правовую определенность,

– отмечает еврокомиссар.

Обратите внимание! Еврокомиссия ждет национальные планы от стран, где речь должна идти о том, как европейские государства планируют отказываться от российских энергоносителей.