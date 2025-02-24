Прибыли России больше помощи ЕС

ЕС заплатил за российское ископаемое топливо 21,9 миллиардов евро. Это превышает 18,7 миллиарда евро финансовой помощи, которую блок направил Украине в 2024 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

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С начала полномасштабной войны в Украине Европа достигла значительного прогресса с точки зрения энергетической независимости. Импорт российской нефти и газа значительно сократился, а импорт газа упал с 45% в 2021 году до 18% в 2024 году. Однако четверть доходов России от экспорта ископаемого топлива все еще поступает из Европы,

– отмечают в CREA.

Доходы России от экспорта ископаемого топлива с февраля 2021 года по февраль 2025 года / Инфографика CREA

Обратите внимание! При условии усиления санкционных ограничений, которые бы перекрывали обходные пути для России, доходы Кремля от ископаемого топлива могли бы снизиться на 51 миллиард евро, или на 20% ежегодно.

Кто покупает больше всего российского ископаемого топлива

Также несмотря на санкционные ограничения, российские доходы на третий год упали лишь на 8% по сравнению с годом до полномасштабного вторжения в Украину. С 24 февраля 2022 года Россия заработала примерно 847 миллиардов евро на экспорте ископаемого топлива по всему миру.

Крупнейшими покупателями российского ископаемого топлива стали:

Китай – 78 миллиарда евро,

Индия – 49 миллиарда евро,

Турция – 34 миллиарда евро.

Эти страны отвечали за 74% общих доходов России от ископаемого топлива на третий год полномасштабного вторжения. Стоимость импорта Индии и Турции выросла в годовом исчислении на 8% и 6% соответственно.

Важно! Также несмотря на ряд санкций, государства-члены ЕС потратили 7 млрд евро на российский СПГ от 24 февраля 2022, при этом объемы выросли на 9% в годовом измерении.

Импорт нефтепродуктов странами G7+

Страны G7+ импортировали нефтепродукты на сумму 18 млрд евро из шести нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Турции. Из них 9 миллиардов евро было переработано именно из российской из российской нефти.

Такой импорт принес России около 4 миллиардов евро налоговых поступлений.

Влияние санкционных ограничений и теневой флот

Влияние санкций на российскую нефть марки Urals было на 70% ниже в третий год полномасштабного вторжения, чем годом ранее. Однако санкции сократили доходы на 6%, что эквивалентно 2,6 миллиарда евро.

Это связано с большим использованием Россией "теневых" танкеров для транспортировки нефти на новые рынки, что позволяет ей обойти ограничения цен на нефть,

– отмечают в CREA.

Динамика грузовых перевозок российской нефти Urals судами / Инфографика CREA