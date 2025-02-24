Прибутки Росії більше за допомогу ЄС

ЄС заплатив за російське викопне паливо 21,9 мільярда євро. Це перевищує 18,7 мільярда євро фінансової допомоги, яку блок направив Україні у 2024 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

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З початку повномасштабної війни в Україні Європа досягла значного прогресу з погляду енергетичної незалежності. Імпорт російської нафти і газу значно скоротився, а імпорт газу впав з 45% у 2021 році до 18% у 2024 році. Однак чверть доходів Росії від експорту викопного палива все ще надходить з Європи,

– зазначають у CREA.

Доходи Росії від експорту викопного палива з лютого 2021 року по лютий 2025 року / Інфографіка CREA

Зауважте! За умови посилення санкційних обмежень, які б перекривали обхідні шляхи для Росії, доходи Кремля від викопного палива могли б знизитись на 51 мільярд євро, або на 20% щороку.

Хто купує найбільше російського викопного палива

Також попри санкційні обмеження, російські доходи на третій рік впали лише на 8% порівняно з роком до повномасштабного вторгнення в Україну. Від 24 лютого 2022 року Росія заробила приблизно 847 мільярдів євро на експорті викопного палива по всьому світу.

Найбільшими покупцями російського викопного палива стали:

Китай – 78 мільярда євро,

Індія – 49 мільярда євро,

Туреччина – 34 мільярди євро.

Ці країни відповідали за 74% загальних доходів Росії від викопного палива на третій рік повномасштабного вторгнення. Вартість імпорту Індії та Туреччини зросла в річному обчисленні на 8% та 6% відповідно.

Важливо! Також попри низку санкцій, держави-члени ЄС витратили 7 мільярдів євро на російський СПГ від 24 лютого 2022 року, при цьому обсяги зросли на 9% у річному вимірі.

Імпорт нафтопродуктів країнами G7+

Країни G7+ імпортували нафтопродукти на суму 18 мільярдів євро з шести нафтопереробних заводів в Індії та Туреччині. З них 9 мільярдів євро було перероблено саме з російської з російської нафти.

Такий імпорт приніс Росії близько 4 мільярди євро податкових надходжень.

Вплив санкційних обмежень та тіньовий флот

Вплив санкцій на російську нафту марки Urals був на 70% нижчим у третій рік повномасштабного вторгнення, ніж роком раніше. Однак санкції скоротили доходи на 6%, що еквівалентне 2,6 мільярда євро.

Це пов'язано з більшим використанням Росією "тіньових" танкерів для транспортування нафти на нові ринки, що дозволяє їй обійти обмеження цін на нафту,

– зазначають у CREA.

Динаміка вантажних перевезень російської нафти Urals судами / Інфографіка CREA