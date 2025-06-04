Які країни проти заборони на купівлю російського газу

Франція та Бельгія, які є найбільшими імпортерами російського газу в Євросоюзі, виступили проти плану Брюсселя про припинення закупівель палива у Росії. Країни хочуть оцінити економічні та юридичні наслідки такого кроку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Франція, найбільший покупець російського газу, заявила, що віддає перевагу диверсифікації постачання газу, а не повній забороні. Вона планує замінити російський імпорт на газ з Катару, як зазначив міністр енергетики країни Марк Ферраччі.

Ми відстоюємо європейську стратегію диверсифікації, яка вже перебуває в процесі реалізації,

– заявив Фераччі.

Бельгія, яка планує приймати та зберігати російський СПГ до 2035 року, хоче, щоб Єврокомісія надала додаткові гарантії. Вона вимагає підготовки звіту про економічні ризики перед ухваленням рішення про відмову від російського газу.

Варто знати! Франція також непокоїться щодо можливості позовів з боку російських компаній через дострокове розірвання контрактів на імпорт газу.

Які розбіжності в ЄС щодо заборони на російський газ

Позиція Франції та Бельгії різко суперечить намірам Іспанії та Нідерландів, які є відповідно третім і четвертим імпортерами російського СПГ в ЄС.

Обидві країни заявили, що повністю підтримують ініціативу Єврокомісії, за якою короткострокові контракти на закупівлю газу з Росії припиняються вже в цьому році, а довгострокові – до 2027 року. Це дозволить їм розірвати контракти, які зобов’язують купувати російський СПГ ще багато років.

Іспанія вимушена закуповувати російський газ до 2042 року за довгостроковим контрактом із компанією Naturgy.

Нідерланди мають контракт із компанією TotalEnergies, який діє до 2032 року.

Для Єврокомісії, яка планує представити нову пропозицію про відмову від російського газу вже наступного місяця, підтримка усіх чотирьох країн вкрай важлива.

Слід знати! Минулого року Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди загалом імпортували 16,77 мільйона тонн російського СПГ – це 97% від загального імпорту Євросоюзу.