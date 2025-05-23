Коли Італія хоче відмовитися від російського газу

Італія повністю підтримує прагнення Євросоюзу припинити імпорт російського газу до 2027 року. Про це заявив міністр енергетики країни Джильберто Пікетто-Фратін, повідомляє Канал 24 з посиланням на Reuters.

Дивіться також У ЄС розповіли, скільки заплатили Росії за нафту та газ у 2024 році

За словами міністра, Італія вже не залежить від постачання російського газу. Минулого року країна імпортувала лише незначну його кількість, до того ж її здебільшого реекспортували до Австрії.

Євросоюз цього місяця заявив, що запропонує юридичні заходи для поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року та хоче отримати пропозиції з цього питання від всіх країн блоку.

Італія повністю підтримує ці зусилля,

– запевнив Пікетто-Фратін.

Які альтернативи російському газу розглядає Італія

Замість російського газу Італія хоче збільшити постачання скрапленого природного газу зі США. Під час візиту до Вашингтона у квітні прем’єрка Італії Джорджія Мелоні обговорила з президентом Дональдом Трампом можливе збільшення італійського імпорту СПГ зі США.

Факт того, що ми збільшили потужності з регазифікації, означає, що є простір для закупівель додаткового обсягу СПГ, якщо його ціна буде конкурентною порівняно з газом, що постачається трубопроводами,

– пояснили в Міненергетики.

Втім рішення про збільшення імпорту скрапленого газу з Америки ухвалюватимуть приватні покупці. Пікетто-Фратін наголосив, що такі закупівлі мають здійснюватися лише на основі конкурентних цін і наразі це частина торгів між приватними постачальниками газу, а не державами.

Варто знати! Наразі американський скраплений газ продається в Європі за високими цінами. Зокрема, під час відправки зі США він коштує 10-12 доларів за мегават-годину, а прибуває на береги Європи вже за ціною 36 доларів за мегават-годину.