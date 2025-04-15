План відмови від нафти та газу з Росії

ЄС зобов’язався відмовитися від російських викопних видів палива до 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Однак Єврокомісія відклала публікацію. Хоча спочатку план мали оприлюднити минулого місяця.

Затримки частково пов’язані з невизначеністю щодо запланованих тарифів президента США Дональда Трампа, оскільки енергетична торгівля може стати частиною переговорів між ЄС і США про торгівлю,

– повідомили у Reuters.

Постачання російського трубопровідного газу зменшилися з 2022 року. Але ЄС минулого року збільшив імпорт російського зрідженого природного газу, і на 2024 рік на Росію припадало 19% загального постачання газу та СПГ до Євросоюзу.

Зауважте! На відміну від нафти, ЄС не запровадив санкцій на імпорт російського газу.

Позиція Угорщини

Угорщина пообіцяла заблокувати санкції щодо російської енергетики, які потребують одностайного схвалення всіх країн-членів. Ба більше, деякі уряди також висловили бажання не схвалювати санкції щодо російського СПГ. Вони планують робити це до того, доки ЄС не забезпечить альтернативні джерела постачання.

Єврокомісія не вказала, які саме інструменти вона планує запропонувати для прискорення відмови від російської енергії. Водночас аналітики брюссельського аналітичного центру Bruegel запропонували запровадити тарифи на імпорт російського газу.

Повна відмова від російського газу означатиме збільшення закупівель ЄС у постачальників, зокрема зі США,

– наголосили у матеріалі.

Постачання газу з США

ЄС заявив, що розглядатиме можливість купівлі більшої кількості СПГ зі США. Водночас Трамп зазначив, що продаж енергії до Європи буде ключовим напрямком його адміністрації в спробах усунути торговельний дефіцит із ЄС.

Американський СПГ допоміг заповнити нестачу російського постачання в Європі під час енергетичної кризи 2022 року. Торік США стали третім за величиною постачальником газу до Європи після Росії та Норвегії, яка є головним постачальником.

Важливо! Однак деякі підприємства та дипломати ЄС побоюються, що залежність від американського газу стала вразливістю, бо Трамп дав зрозуміти, що енергія буде розмінною монетою в торгових переговорах.