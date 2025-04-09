Лише одна країна не підтримала рішення ЄС щодо тарифів проти США

Цю інформацію повідомив високопоставлений дипломат Євросоюзу на умовах анонімності, пише 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Джерело видання підтвердило, що комітет Єврокомісії за участі представників 27 держав Європейського Союзу проголосував за запровадження контртарифів щодо низки товарів зі Сполучених Штатів.

Проти проголосувала лише одна держава – Угорщина,

– заявив співрозмовник ЄП.

Зверніть увагу! Він додав, що деталі контрзаходів ЄС оголосять у середу, 15 квітня.