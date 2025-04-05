Таку засторогу зробив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, закликавши до жорсткішої позиції щодо Віктора Орбана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що буде у разі блокування санкцій проти Росії

Маргус Цахкна назвав Володимира Путіна "брехуном" і закликав конфіскувати заморожені активи Росії. За його словами, заморожені активи у сфері нерухомості в Європі становлять понад 240 мільярдів доларів, гроші російського Центробанку здебільшого перебувають у Бельгії.

Естонський міністр пояснив, що рішення про продовження санкцій Євросоюзу проти Росії мають ухвалювати кожні шість місяців, і під час кожного такого голосування необхідна угода Угорщини. Блокування такого рішення загрожує поверненням заморожених коштів назад Росії.

Якщо вони це заблокують у червні, то не тільки санкції закінчаться, а й нам доведеться передати 240 мільярдів євро Путіну. Як глави держав і урядів мають намір пояснити громадянам Європи, що вони передають Путіну гроші, які він має намір використати не тільки проти України, а й проти нас? Тому нам доведеться конфіскувати ці активи,

– заявив він.

Крім того, Цахкна додав, що для цього є юридична можливість, зазначивши, що не можна "залишати Бельгію на самоті" з цим.

"Ми також повинні гарантувати, що навіть якщо не буде одностайного рішення, гроші не будуть передані. Не можна "вимагати гроші від наших платників податків на підтримку України, а не від Росії, яка є агресором", – резюмував міністр закордонних справ Естонії.