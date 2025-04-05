Такое предостережение сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, призвав к более жесткой позиции в отношении Виктора Орбана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что будет в случае блокирования санкций против России

Маргус Цахкна назвал Владимира Путина "лжецом" и призвал конфисковать замороженные активы России. По его словам, замороженные активы в сфере недвижимости в Европе составляют более 240 миллиардов долларов, деньги российского Центробанка в основном находятся в Бельгии.

Эстонский министр объяснил, что решение о продлении санкций Евросоюза против России должны принимать каждые шесть месяцев, и во время каждого такого голосования необходимо соглашение Венгрии. Блокирование такого решения грозит возвращением замороженных средств обратно России.

Если они это заблокируют в июне, то не только санкции закончатся, но и нам придется передать 240 миллиардов евро Путину. Как главы государств и правительств намерены объяснить гражданам Европы, что они передают Путину деньги, которые он намерен использовать не только против Украины, но и против нас? Поэтому нам придется конфисковать эти активы,

– заявил он.

Кроме того, Цахкна добавил, что для этого есть юридическая возможность, отметив, что нельзя "оставлять Бельгию в одиночестве" с этим.

"Мы также должны гарантировать, что даже если не будет единогласного решения, деньги не будут переданы. Нельзя "требовать деньги от наших налогоплательщиков на поддержку Украины, а не от России, которая является агрессором", – резюмировал министр иностранных дел Эстонии.