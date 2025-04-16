Это имеет вполне логичное объяснение: Россия находится под санкциями и в значительной степени зависит от импорта. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Олег Саакян.

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Почему пошлины Трампа не так сильно повлияют на Украину

Как отметил Саакян, теоретически можно утверждать, что Россия пострадает от тарифов Трампа больше, чем Украина.

Поскольку Украина фактически "на капельнице" от мировой финансовой помощи. Украинская экономика функционирует в уже чрезвычайно сложных условиях. Наше государство является экспортером только формально, ведь значительная часть валюты поступает к нам в виде внешней помощи.

Поэтому, нынешняя турбулентность на мировых рынках не станет для нас критической. Она повлияет только на те секторы экономики, которые не являются определяющими для общей стабильности. Для Украины куда важнее вопрос – поступит ли очередной транш финансирования, или партнеры выполнят свои обязательства по долгосрочной поддержке.

В то же время российская экономика находится под жесткими санкциями и сильно зависит от доступа к внешним рынкам,

– отметил Олег Саакян.

По словам политолога, санкции значительно усложняют ее функционирование, заставляя Россию искать обходные пути и перестраивать все производственные и логистические цепочки. Поэтому для нее спад мировой экономики, в частности США, может иметь серьезные и негативные последствия.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, что 10% тарифная пошлина на украинские товары не сильно повлияет на экономику Украины. Однако, все-таки отдельные производители и бизнесмены могут пострадать.