Венгрия также планирует провести референдум о вступлении Украины в Европейский Союз. Эксперт-балканистка Мария Гелетий рассказала 24 Каналу о подводных камнях плебисцита, что организует Будапешт. Также она обозначила насущные проблемы, которые существуют между Украиной и Венгрией.

К теме Сийярто 13-й раз с 2022 года прибыл в Москву, в ЕС сомневаются в цели этих "поездок", – Bloomberg

Венгерская экономика несет убытки

Гелетий отметила, что главный критический вопрос, которые должны были обсуждать Сибига и Сийярто, – это блокирование Венгрией вступления Украины в ЕС и проведение референдума, чтобы оценить мнение населения относительно евроинтеграции Украины.

Еще один важный вопрос – это позиция Венгрии относительно санкций Европейского Союза против России.

Обратите внимание! Венгрия сначала грозилась наложить вето на продолжение санкций, однако впоследствии, после разговора Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио, отказалась от этой идеи. Однако известно, что Венгрия требовала за это исключить нескольких российских олигархов из санкционного списка.

"Кроме того, мог бы обсуждаться вопрос о содействии Украины разблокированию средств, которые Европейский союз не предоставляет Венгрии из-за того, что она нарушает свои обязательства, в частности, по соблюдению верховенства права", – подчеркнула эксперт-балканистка.

Венгерская сторона хотела бы получить часть этих денег, чтобы улучшить ситуацию в экономике, которая, по ее словам, несет убытки из-за закупки газа по более высокой цене и отсутствия его транспортировки через территорию Венгрии в другие страны.

Партия Орбана теряет поддержку

Гелетий подчеркнула, что в венгры находятся под влиянием однобокого освещения информации, ведь страна не является демократической, хоть и входит в состав Евросоюза.

Также, по ее мнению, вопросы о будущем членстве Украины в Европейском союзе являются манипулятивными и сформулированы таким образом, чтобы создать впечатление, что Украина якобы является опасным государством.

В частности, у венгров спрашивают, готовы ли они согласиться на "насильственную интеграцию Украины в ЕС", а также "платить" за эту интеграцию,

– сказала она.

Эти процессы происходят на фоне избирательного процесса в Венгрии, где 4 апреля 2026 года состоятся парламентские выборы, по результатам которых определится будущий премьер-министр.

На сегодня партия Орбана имеет меньшую поддержку, чем оппозиционная партия Петера Мадьяра, который сейчас по рейтингам еще отстает от действующего премьера.

Однако эту ситуацию Орбан создал сам, нарушая права человека, верховенство права, требования Европейского Союза, и поэтому Венгрия не получает средства от Брюсселя,

– отметила Мария Гелетий.

Потому власть Венгрии пытается манипулятивно использовать украинскую евроинтеграцию для того, чтобы повышать собственные рейтинги.

К слову, новоизбранное немецкое правительство стремится наказать, в частности, Венгрию за нарушение принципов демократии. В коалиционном соглашении между партиями ХДС/ХСС Фридриха Мерца и СДПГ указано, что они готовы потребовать от ЕС приостановить финансирование и право голоса для стран, которые нарушают такие ключевые принципы блока, как верховенство права.