Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Правительство Мерца стремится наказать Венгрию за нарушения в ЕС

Согласно проекту коалиционного соглашения, с которым ознакомились журналисты, между консерваторами нового канцлера Фридриха Мерца и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), обе политические силы согласились требовать от Европейского Союза приостановить финансирование и право голоса для стран, которые нарушают такие ключевые принципы блока, как верховенство права.

Хотя Венгрию не упоминали в самом документе, проект соглашения явно касается худшего нарушителя ЕС, которого годами обвиняли в том, что он нарушает демократические нормы, ограничивает свободу прессы и независимость судей.

Немецкие партии – победители ХДС/ХСС Мерца и СДПГ – сейчас ведут переговоры о создании коалиции и должны согласовать базовые принципы перед началом работы правительства. Соглашение о давлении на ЕС, чтобы он начал преследовать такие страны, как Венгрия, является частью ряда предыдущих соглашений, которые охватывают такие разнообразные вопросы, как миграционная политика, постепенный отказ от угля и социальные расходы.

Имеющиеся защитные инструменты, от рассмотрения дел о нарушениях и удержания средств ЕС до приостановления прав членства, таких как право голоса в Совете ЕС, должны применяться гораздо последовательнее, чем раньше,

– говорится в проекте соглашения.

Чтобы обойти это право вето, будущее правительство Германии хочет "пропагандировать голосование квалифицированным большинством в Совете ЕС, в частности по определенным вопросам Общей внешней политики и политики безопасности, таких как введение санкций", а не единогласно, как это происходит сейчас. Это позволит принимать решения без согласования со стороны Венгрии.

Окончательное коалиционное соглашение в немецком правительстве может быть заключено уже в середине апреля.

Стоит отметить, что в 2022 году Европейская комиссия заблокировала около 22 миллиардов евро наличных средств ЕС, предназначенных Венгрии, из-за беспокойства относительно прав человека и независимости судебной системы. В конце концов в прошлом году было разморожено более 10 миллиардов евро, что вызвало негативную реакцию.

Другим предметом споров между ЕС и правительством Венгрии стала приверженность Орбана к Москве, когда Будапешт неоднократно использовал свое право вето, чтобы заблокировать санкции против российских олигархов и военных. Именно от этого и стремится избавиться Германия.