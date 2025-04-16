Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Читайте также В Венгрии ответили, как относятся к вступлению Украины в ЕС: оппозиция провела опрос

Венгрия тормозит вступление Украины в ЕС

Георгий Тихий заявил, что Венгрия действительно блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Считаем, что блокировать процесс не только украинских переговоров о вступлении в ЕС, а в целом процесс расширения Евросоюза, является неприемлемым, нецелесообразным и стратегически неразумным,

– подчеркнул дипломат.

По словам спикера МИД, Евросоюз должен расширяться и переговоры должны двигаться вперед. Тихий подчеркнул, что это укрепит ЕС, а не ослабит его

Дипломат объяснил, что сейчас Украина готова конструктивно решать любые двусторонние вопросы с Венгрией и уже этим занимается. В прошлом уже было решено много вопросов, поэтому и с остальными трудностями странам удастся справиться.

Но этот двусторонний процесс не должен становиться частью блокирования каких-то более стратегических глобальных вещей, тем более когда их поддерживают, можно сказать, все государства Европейского Союза,

– добавил Георгий Тихий.

Он подчеркнул, что присоединение Украины к Европейскому Союзу отвечает "лучшим интересам самой Венгрии и венгерского национального меньшинства в Украине". Ранее представители меньшинства уже обращались к венгерскому руководству с призывом не препятствовать вступлению Украины в ЕС.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не позволит Брюсселю давить на страну, чтобы поддержать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, решение по этому поводу будет принято по желанию венгерского народа.