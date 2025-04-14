Утвердительно на вопрос "поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз" ответили 58,18 процента людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на KarpatHir.

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Как в Венгрии относятся к Украине

В Венгрии состоялся альтернативный опрос "Голос нации". В анкете было 13 вопросов и один из них касался вступления Украины в Евросоюз. Хотя этот вопрос набрал значительное меньшее количество "за", чем в других случаях, однако большинство ответили положительно.

Другие вопросы касались бюджетных ресурсов, налогов, зарплаты и сроков премьер-министра страны и других тем. На вопрос "согласны ли вы с тем, чтобы Венгрия осталась членом Европейского Союза и НАТО?" 98,68 процента ответили "да".

В издании отмечают, что голосование проходило с 15 марта по 5 апреля в 3155 населенных пунктах Венгрии. Партия распространила 1,1 миллиона листовок и направила 3,5 миллиона электронных писем.

Петер Мадьяр считает, что результаты этого опроса станут "краеугольным камнем правительства Тисы".

Напомним, что в пятницу, 11 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не позволит заставить его принять членство Украины в ЕС. Он добавил, что для принятия этого решения привлекут народ Венгрии.