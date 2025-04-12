Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Мерца для Spiegel.

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Что сказал Мерц об Украине в ЕС и НАТО

Фридрих Мерц отметил, что вполне вероятно, что Украина может стать членом Альянса и Европейского Союза. Эта перспектива действительна, но не в ближайшее время. Сейчас новый федеральный канцлер Германии не видит Украину в ЕС и НАТО.

Страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО или Европейского Союза,

– сказал он.

Мерц добавил, что сначала должна закончиться война, а потом можно рассматривать возможность вступления.

Канцлер также предостерег от недооценки устойчивости России. По его словам, война "не завершится в какой-то момент сама собой".

В НАТО Украина действительно не может вступить из-за боевых действий. А вот в ЕС наша страна могла бы присоединиться в любой момент, ведь война не является юридическим препятствием для вступления.

Напомним, ранее против вступления Украины в НАТО и ЕС высказывался кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий. Тогда причиной такого своего видения он называл нерешенные исторические вопросы.