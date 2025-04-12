Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв’ю Мерца для Spiegel.

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Що сказав Мерц про Україну в ЄС і НАТО

Фрідріх Мерц зазначив, що цілком ймовірно, що Україна може стати членом Альянсу та Європейського Союзу. Ця перспектива дійсна, але не найближчим часом. Наразі новий федеральний канцлер Німеччини не бачить Україну в ЄС і НАТО.

Країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО чи Європейського Союзу,

– сказав він.

Мерц додав, що спочатку має закінчитися війна, а потім можна розглядати можливість вступу.

Канцлер також застеріг від недооцінки стійкості Росії. За його словами, війна "не завершиться в якийсь момент сама собою".

До НАТО Україна дійсно не може вступити через бойові дії. А от до ЄС наша країна могла б доєднатися в будь-який момент, адже війна не є юридичною перешкодою для вступу.

Нагадаємо, раніше проти вступу України до НАТО та ЄС висловлювався кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький. Тоді причиною такого свого бачення він називав невирішені історичні питання.