Интересно, что в этот день прозвучало и заявление о том, что ЕС не продолжит "торговый безвиз" с Украиной после 5 июня 2025 года. Таким образом, вернутся довоенные условия торговли.

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Что сделала Украина, чтобы вступить в ЕС

По словам Каи Каллас, Украина выполнила важный шаг, необходимый для вступления в ЕС. Во время войны наше государство имеет значительный прогресс по реформам.

"Хочу заверить, что ваше будущее в ЕС. Мы будем совместно работать для этого. И ждем, что этот день наступит как можно скорее, когда мы поприветствуем Украину как члена ЕС", – подчеркнула главный дипломат Европы.

В свою очередь Денис Шмыгаль надеется, что Украина может достичь весомых результатов не за годы, а значительно быстрее – в течение месяцев. По его мнению, Киеву под силу сделать всю "домашнюю работу" и сразу после завершения войны стать полноправным членом Евросоюза.

Сейчас Украина выполнила 81% своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.

"Наибольший прогресс зафиксирован в сфере интеллектуальной собственности, в образовании, обмене информацией, гуманитарной политике, юстиции, государственных закупках, национальной безопасности. В этих и других отраслях Украина выполнила более 90% обязательств", – сообщил премьер.

В 2025 году Украина стремится открыть все 6 кластеров на переговорах о вступлении в ЕС, а также углубить секторальную интеграцию.