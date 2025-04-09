Однако, затем ЕС вместе с украинской стороной предложит некоторые благоприятные для Украины изменения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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ЕС не продлит "торговый безвиз" с Украиной

После 5 июня 2025 года – когда завершаются действующие меры "торгового безвиза" (автономные торговые меры, Autonomous Trade Measures, ATM), предоставленные ЕС Украине, – условия торговли вернутся к довоенным.

В то же время, затем ЕС вместе с украинской стороной предложит некоторые благоприятные для Украины изменения.

Начиная с 6 июня, автономные торговые меры – торговые преференции для Украины, введенные ЕС после начала полномасштабной агрессии РФ, закончатся. Условия вернутся к довоенным. Закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, что сейчас установлены против ряда товарных наименований, таких как мясо курицы, яйца, мед и так далее,

– рассказал собеседник "Европейской правды".

В то же время источник отмечает, что обсуждается идея оставить торговые преференции для некоторых наименований украинского экспорта в ЕС, таких, как сталь.

"Далее Евросоюз продолжит дискуссии о внесении изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, чтобы разработать максимально выгодные для обеих сторон условия торговли, и поддержать экономику Украины, которая страдает от войны", – отметил европейский чиновник.